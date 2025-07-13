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Суспiльство

На початку третьої декади липня в Україну прийде спека до +40

На початку третьої декади липня в Україну прийде спека до +40

22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище, повідомляє синоптик Наталя Діденко.

"У четвер-п'ятницю, 17-18 липня, на значну частину України прорветься, хоча й короткочасно, свіже повітря, температура повітря знизиться до малоймовірних тепер +18+25 градусів, на півдні та сході до +26+30 градусів. Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть вгору. Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22-го липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище", - написала вона у телеграм-каналі у неділю.

Діденко зазначила, що " це прогноз попередній, бо надто далеко".

 Автор: Богдан Моримух

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