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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 217 больных коронавирусом. Умерли два человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в городе обнаружили 217 инфицированных. Умерли два человека. Всего за период пандемии в столице 5144 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 210 520», - сообщил Кличко.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 27 больных коронавирусом. А также госпитализировали 77 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 104 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки 2037 киевлян. Всего коронавирус преодолели 192 976 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 45, в Днепровском - 30 и в Шевченковском районе - 27 случаев.

«Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня - более 6 процентов. Из них с кислородом заполнены - почти 10 процентов коек. Всего в стационарах сегодня лечатся 319 больных коронавирусом. 204 пациента - в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 297 человек, под аппаратами ИВЛ - 9 больных», - сообщил Кличко.
ForUm

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