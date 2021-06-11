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Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на PanARMENIAN.net.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость – 3 млн евро. Отмечается, что цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия «коньяк» предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия «коньяк».

Как сообщалось, «коньяк» является защищенным географическим наименованием в соответствии с законодательством Франции. Им может называться крепкий алкогольный напиток (бренди), произведенный в департаменте Шаранта, где расположен город Коньяк.
ForUm

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