11 июня 2021 в Украине зафиксировано 1603 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 762 человека;
- летальных случаев - 70;
- выздоровели - 5583 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 25837 человек,
- методом ИФА - 10741 человека,
- экспресс-тестами - 18764 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2221427 человек;
- выздоровели - 2120780 человек;
- летальных случаев - 51 577;
- проведения ПЦР-тестов - 10460411.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
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