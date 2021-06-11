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11 июня 2021 в Украине зафиксировано 1603 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 762 человека;
  • летальных случаев - 70;
  • выздоровели - 5583 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 25837 человек,
  • методом ИФА - 10741 человека,
  • экспресс-тестами - 18764 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2221427 человек;
  • выздоровели - 2120780 человек;
  • летальных случаев - 51 577;
  • проведения ПЦР-тестов - 10460411.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
ForUm

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