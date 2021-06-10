Временный поверенных в делах Украины в РФ Василий Покотило 10 июня был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с акциями украинских националистов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В этой связи сегодня 10 июня в 10:00 в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников», - сказала она.

Как уточнила Захарова, в МИД также обратили внимание украинского дипломата на то, что посольством России в Киеве по различным инцидентам направлялись в МИД Украины ноты протеста с требованием провести тщательное расследование имевших место провокаций, но «реакции на эти демарши вопреки нормам дипломатической практики до сих пор не последовало».

«Мы призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях», - добавила она.

6 июня работники российского консульства в селе Заболотовцы на Львовщине хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину. Представители «Нацкорпуса» помешали им это сделать.

«Радикалы вырвали букет цветов, применили силу. Их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. Дикость просто. Все это происходило на глазах украинских полицейских, они опять же устранились от выполнения своих профессиональных функций. Они стояли буквально в паре шагов от места хулиганской акции, но не пошевелили и пальцем, чтобы одернуть этих хулиганов», - заявила Захарова.