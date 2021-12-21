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Возможная отправка военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации вокруг этой страны и ухудшению отношений с Западом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы их расцениваем крайне негативно. Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях в целом, включая США», - сказал Руденко во вторник, передает Интерфакс.

«Я считаю, что в Вашингтоне все-таки есть разумные люди, понимают всю опасность таких действий», - подчеркнул замминистра.

Ранее в декабре британский министр обороны Роберт Бен Уоллес заявил, что Великобритания вряд ли отправит войска для помощи Украине. «Это факт, она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России...», - процитировал Уоллеса британский еженедельник Spectator.

Кроме того, президент США Джозеф Байден заявлял, что вопрос о введении американских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня.
ForUm

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