Около 10 тысяч западных военных инструкторов находятся в Украине, 4 тысячи из них - из США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула в этой связи, что «было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась»: «Да, возможно, это нарушало бы Минские договоренности, но практика «на земле», ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей в пользу мирного процесса. Но ведь все ровно наоборот», передает Интерфакс.

«Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляет вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, - они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что все заявления о том, что иностранные военнослужащие в Украине принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны этой страны и в «сдерживании российской военной агрессии - это ложь».

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что обстановка в Донбассе продолжает деградировать, Киев готовится решить конфликт военным путем.

Она заявила, что за последние две недели Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала 7 тысяч нарушений прекращения огня, в пять раз больше, чем в минувшем декабре.

«Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко «украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос на Донбассе», и теперь «создается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию».

«Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше, осматриваясь, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, а затем под прикрытием этих новых систем вооружения подтолкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем», – выразил вслух свои размышления Путин.

Он в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, отказе от общения с представителями незаконных вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР», заявив, что Россия якобы не является стороной войны на Донбассе, а только «посредницей».