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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили во вторник в МИД России.

Так на Смоленской площади ответили на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о том, что РФ эвакуирует своих дипломатов из Украины, передает Интерфакс.

Издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины утверждает, что 5 января страну покинули 18 человек – в основном жены и дети дипломатов. Еще примерно 30 человек, по данным NYT, уехали из Киева и Львова в последующие дни.

Как сообщал ForUm, 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 

Дипломаты отрицательно оценили неделю переговоров высокого уровня со встречами между Вашингтоном и Москвой, а также отдельные раунды дискуссий с НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне беспокойства Запада, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать прелюдией к вторжение.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требование Москвы по поводу «гарантий безопасности», исключающих расширение НАТО, и предупредили о «последствиях», если Россия возобновит свою агрессию против Украины.
ForUm

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