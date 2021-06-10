Укрзализныця всячески способствует следственным действиям НАБУ, в частности, в деле о работе медицинских учреждений общества. Следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда для проведения обысков в рамках досудебного расследования, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, должностные лица филиалов «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» подозреваются в попытке, в период с сентября по декабрь 2020 года, закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам. К тому времени указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО «Укрзализныця». Материалы о возможном нарушении было передано правоохранителям.

Укрзализныця поддерживает все мероприятия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в обществе.