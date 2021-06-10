В Киеве обнаружили за минувшие сутки 216 больных коронавирусом. Умерли 6 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«216 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5142 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 303», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 19 больных коронавирусом, а также 57 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2408 человек. В общем коронавирус преодолели 190 939 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 52, в Днепровском - 28 и в Оболонском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.