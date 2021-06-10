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На сегодняшнем заседании Киевсовета рассмотрят проекты решений о создании новых скверов и выкупе земельного участка на проспекте Победы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Призываю депутатов поддержать проект решения о выкупе земельного участка на проспекте Победы, 50а – возле танка. Чтобы предотвратить скандальное строительство, против которого выступают активисты и многие киевляне. Также на повестке дня вопрос о создании двух скверов – в Днепровском и Печерском районах. Я думаю, ни у кого не будет возражений», - сказал мэр Киева.

Также сегодня депутаты должны решить вопрос компенсации для семей погибших киевлян-участников АТО и принять решение об оздоровлении детей из Киевской области, проживающих в населенных пунктах, где размещены такие инфраструктурные объекты столицы, как полигон №5 , Бортническая станция аэрации и некоторые другие.

Кроме того, на ближайшее заседание Киевсовета будет вынесен проект решения о предоставлении природно-заповедного статуса территории возле озера Вырлица.
ForUm

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