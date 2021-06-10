Президент РФ Владимир Путин назвал умными людьми противников вступления Украины в НАТО, так как они не хотят оказаться на линии огня и стать пушечным мясом.

«Как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди», - сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

«Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом», - продолжил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что гарантий невступления Украины в НАТО нет. Он отметил, что существуют лишь какие-то формальные ограничения.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит «нет», - заявил президент РФ.

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО, могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

«Может быть, просто они ему (Зеленскому) сказали: «знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней», - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно.