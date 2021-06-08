Содержательный разговор между лидерами Украины и Соединенных Штатов Америки позволил детально скоординировать позиции наших государств и свидетельствует о близких и партнерских отношениях между Украиной и США. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Проведение именно такого максимально конкретного и доверительного разговора накануне большого европейского турне президента США, включающего саммит НАТО и двусторонний саммит США-РФ, указывает на то, что Украина и президент Владимир Зеленский обеспечивают наших партнеров качественной экспертизой по современным вызовам и рисков для безопасности в регионе», - заявил Ермак.

Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Также президент Украины отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.

«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас в новой ситуации в Европе нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты», - было отмечено на переговорах.

Движение Украины в НАТО – это также возможность достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира. Ситуация на Донбассе обсуждалась очень подробно. Зеленский назвал причины периодической эскалации этого противостояния российской стороной. Сообщил о количестве и характере обстрелов, осуществляемых с неподконтрольной территории. А также подробно проинформировал о реальном количестве российских войск, сконцентрированных у наших границ, и тех, что были передислоцированы в места их постоянного расположения.

Значительная часть разговора президентов была посвящена вопросу трансформации нашего государства в прозрачную и конкурентную систему.

«Американская сторона понимает, что ликвидация деструктивного консенсуса между олигархами и политиками в Украине вызывает мощное сопротивление старых элит. Но поддержка Украины Америкой в ​​этой работе будет максимальной», - подытожил Ермак.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом в июле.