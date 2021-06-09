также в разделеОбщество
9 июня. Картина дня 5
Двое немцев, которых задержали на границе Украины, едут на велосипедах в Киев 22
8 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира 22
Суд разрешил спецрасследование против двух членов «Украинского выбора» 11
Укрзализныця хочет летом сдать в аренду торговые площади 24 вокзалов 9
Суд отказал брату Ермака во взыскании с Лероса ущерба в одну гривню 9
Украинские военные из миссии НАТО в Афганистане вернулись на Родину 26
Сытник: Если Чаус «всплывет» за рубежом, Украина его не получит 17
Карантин в Украине продлят и смягчат 27
Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц за пропаганду агрессии РФ 19
Пассажиры Укрзализныци все чаще покупают билеты онлайн 10
Взятки руководителю НААН: сообщили о подозрении директору предприятия на Николаевщине 12
В Украину доставили еще партию вакцины Pfizer 20
Шмыгаль сказал, как украинцы смогут подтвердить вакцинацию 29
Оккупанты приговорили Бекирова к 7 годам колонии 23
СМИ: Суд ЕС впервые снял старые санкции с Януковича 19
Подозреваемый во взяточничестве нардеп хочет идти в ЕСПЧ 19
Карантин: Все области Украины перешли в «зеленую» зону 27

«Военному комиссару города Севастополь» сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в нарушении законов и обычаев войны, которое заключается в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства-оккупанта.

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, подозреваемый до оккупации полуострова занимал должность командира батальона материально-технического обеспечения береговой охраны ВМС ВСУ.

В 2014 году после оккупации изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию государства-оккупанта.

С апреля 2019 занимал должность «военного комиссара города Севастополь», непосредственно осуществляя реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных призывных кампаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил РФ. Поэтому, реализуя незаконные «указы» высшего руководства государства-оккупанта, подозреваемый разрабатывал план и организовывал проведение 5 призывных кампаний крымчан в соответствующем районе.

Указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренной ст. 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Начиная с 2015 года, страна-оккупант и ее оккупационная администрация провела в общей сложности 12 незаконных призывных кампаний, в ходе которых более 28 тысяч крымчан незаконно призваны в ее вооруженные силы.

Граждане Украины, которые не желают проходить службу в ВС РФ, страдают от уголовных преследований. Таким образом, оккупационная власть продолжает реализовывать политику РФ, направленную на изменение демографического состава населения полуострова, поскольку крымчан фактически заставляют покидать полуостров во избежание незаконного призыва или уголовной ответственности за «уклонение» от службы в армии РФ.

В общем, органами правопорядка автономии сообщено о подозрении 7 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные компании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
9
Теги