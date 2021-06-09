«Военному комиссару города Севастополь» сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в нарушении законов и обычаев войны, которое заключается в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства-оккупанта.

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, подозреваемый до оккупации полуострова занимал должность командира батальона материально-технического обеспечения береговой охраны ВМС ВСУ.

В 2014 году после оккупации изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию государства-оккупанта.

С апреля 2019 занимал должность «военного комиссара города Севастополь», непосредственно осуществляя реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных призывных кампаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил РФ. Поэтому, реализуя незаконные «указы» высшего руководства государства-оккупанта, подозреваемый разрабатывал план и организовывал проведение 5 призывных кампаний крымчан в соответствующем районе.

Указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренной ст. 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Начиная с 2015 года, страна-оккупант и ее оккупационная администрация провела в общей сложности 12 незаконных призывных кампаний, в ходе которых более 28 тысяч крымчан незаконно призваны в ее вооруженные силы.

Граждане Украины, которые не желают проходить службу в ВС РФ, страдают от уголовных преследований. Таким образом, оккупационная власть продолжает реализовывать политику РФ, направленную на изменение демографического состава населения полуострова, поскольку крымчан фактически заставляют покидать полуостров во избежание незаконного призыва или уголовной ответственности за «уклонение» от службы в армии РФ.

В общем, органами правопорядка автономии сообщено о подозрении 7 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные компании.