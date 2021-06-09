Укрзализныця начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему «Prozzoro.Продажи» планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По словам руководителя компании, от передачи в аренду указанных площадей Укрзализныця планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

«Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам совокупно составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе - подготовить 11 вокзалов в концессию», - отметил Иван Юрик.

Передача торговых площадей вокзалов будет происходить через электронные аукционы в системе «Prozzoro.Продажи».

Укрзализныця провела полную инвентаризацию и замеры всех площадей коммерческих помещений вокзалов. «Многие площади вокзалов простаивали и не использовались железнодорожниками и клиентами. Мы проанализировали каждый уголок вокзала и привели в порядок все помещения, которые могут быть отданы и интересные арендаторам», - отметил директор филиала «Вокзальная компания» Владимир Коваль.

Так, в общем к концу лета Укрзализныця планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: Казатин, Запорожье-1, Днипро-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ривне, Фастов, Винница, Т. Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.

«Передача в аренду коммерческих объектов вокзалов на срок от 3 лет позволит привлечь надежных арендаторов. Работая по долгосрочным договорам, они будут заинтересованы инвестировать в эти объекты аренды, поэтому пассажиры смогут получить на вокзалах максимально качественные услуги», - резюмировал Юрик.