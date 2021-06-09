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Кабинет Министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и культуры и информационной политики

Санкции предлагается применить сроком на 3 года к 6 физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории нашего государства, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, делает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины.

Кроме того, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Данное решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
ForUm

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