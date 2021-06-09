8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое жителей Кировоградщины – представителей ВО «Свобода».

В результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их 6-летняя дочь, сообщила полиция Херсонской области.

Также в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок - девушка 2004 г.р. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в «Единый центр 102» полиции Херсонщины около 18:00. Звонивний рассказал, что вблизи с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобили «AUDI Q7» и грузовик «VOLVO» с полуприцепом.

Как рассказал заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, на месте ДТП полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение. В результате ДТП водитель «AUDI», его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице Новой Каховки. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.