Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» в Крыму, которые подозреваются в организации и содействии в проведении незаконного «референдума» на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Недавно вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Закон «о заочном осуждении» внес ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и наконец разблокировал (упростил) процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения.

«Это позволит органам правопорядка автономии в полной мере обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления, совершенные государством-оккупантом и ее оккупационной администрацией на территории АР Крым. Поскольку большинство подозреваемых скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украины территориях или в Российской Федерации, применение механизмов заочного осуждения - позволит привлечь их к ответственности за преступления совершенные в Крыму во время временной оккупации», - говорится в сообщении.