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Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении членов общественной организации «Украинский выбор». Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков, сообщает пресс-центр СБУ.

Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

Досудебным следствием уже установлено, что члены ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Участники НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого референдума 16.03.2014.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Напомним, 25 марта следователи Службы безопасности Украины провели следственные действия в офисе общественной организации «Украинский Выбор» в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Трем руководителям инициативных групп движения «Украинский выбор» сообщено о подозрении в участии в организации и проведении «общекрымского референдума» в 2014 году
ForUm

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