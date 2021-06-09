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Всемирный банк считает, что экономические перспективы 23 стран Европы и Центральной Азии являются неубедительными, поскольку страны региона медленно восстанавливаются от последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Кредитное отделения Международного валютного фонда (МВФ), основанное в Вашингтоне, отмечает в своем последнем отчете «Глобальные экономические перспективы», опубликованном 8 июня, что экономический рост стран региона в 2021 году составит 3,9%, сообщает Радио Свобода.

«Несколько стран Центральной Азии, Восточной Европы и Западных Балкан сталкиваются с проблемами, связанными с производством, заготовкой или доставкой вакцин, обеспеченных через механизм COVAX или другие соглашения. Рост может быть слабее, чем прогнозировалось, если пандемия затянется на длительное время, чем ожидалось, условия внешнего финансирования усложнятся или политическая неопределенность и геополитическая напряженность еще больше возрастут», - отмечается в отчете.

Всемирный банк также отметил, что недавняя девальвация валют усилила давление на цены.

«Вследствие инфляционного давления в 2021 году в трети экономик региона были повышены процентные ставки», - отметил банк, указывая на Армению, Беларусь, Грузию, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Турцию и Украину.

Всемирный банк включает в свои прогнозы по региону Европы и Центральной Азии такие страны: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Венгрия, Казахстан, Косово. Кыргызстан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.
ForUm

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