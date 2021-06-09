Украина расширила перечень документов, по которым можно пересечь границу страны в период карантина. Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Расширен перечень документов, по которым иностранцы могут пересечь границу в период карантина, а граждане Украины – не отбывать самоизоляцию. Для граждан иностранных государств, в том числе и тех, кто имеет вид на жительство, обязательным остается полис страхования. Раньше можно было представить иностранцам исключительно отрицательный ПЦР-тест, а сейчас добавили экспресс-тест, но эти тесты должны делаться не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, и справка о полной вакцинации вакцинами, утвержденными ВОЗ», - рассказал Демченко.

По его словам, эти справки должны быть на английском языке.

«Если говорить о гражданах Украины, то, как раньше, обязательным остается самоизоляция при возвращении домой, однако это не касается случаев наличия при пересечении границы отрицательного ПЦР-теста. Также добавлен экспресс-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, или справка о полной вакцинации», - пояснил представитель ГПСУ.

Как сообщал ForUm, министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина в Украине летом.