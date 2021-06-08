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В Украине в ближайшие дни не будут выдавать водительские права и документы о регистрации транспорта.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

«В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. По информации Государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня», - говорится в сообщении.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.
ForUm

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