В Украине в ближайшие дни не будут выдавать водительские права и документы о регистрации транспорта.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

«В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. По информации Государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня», - говорится в сообщении.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.