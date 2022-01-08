С сегодняшнего дня сервисные центры МВД начнут выдавать украинцам водительские удостоверения нового образца. Изменений в дизайне на этот раз не будет, однако на обороте документа появится отметка о типе коробки передач автомобиля, на котором ученик сдавал вождение, пишет Автотема.

Так, в графе 12 водительского удостоверения будут указывать код «78», обозначающий сдачу экзамена на вождение на автомобиле с «автоматом». При наличии такого кода управлять можно будет только автомобилями с АКПП, а при отсутствии — с любой коробкой передач.

В ГСЦ МВД отметили, что указанное нововведение еще сильнее приблизит национальное водительское удостоверения к международным стандартам.

Дизайн бланков водительских удостоверений в последний раз обновился в апреле этого года.

Важно: появление новых образцов документов не обязывает водителей обменивать свои старые документы. Для водителей, получивших водительские удостоверения до внедрения новых отметок, никаких ограничений по коробке передач не предусмотрено.