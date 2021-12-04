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Сотрудники СБУ прекратили незаконную деятельность граждан, которые наладили механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Подпольный сервисный центр работал несколько лет.

Как пишет Скептик, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Фейковые техпаспорта производили, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. «Клиентов» искали через личные контакты в криминальных кругах», — говорится в сообщении.

Стоимость подделок составляла 800 долларов. Услугами «сервисного центра МВД» воспользовались несколько сотен человек.

Схему организовали три жителя Киева. «Липовые» документы они изготовляли дома.

Злоумышленники использовали личные связи в сервисных центрах МВД и получали информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволяло им делать фейковые техпаспорта на авто «с историей» или на не растаможенные транспортные средства.

«Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники в базе данных находили законопослушного водителя, который имел схожие с нарушителем данные, и печатали «водительские права» уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения», — добавили в пресс-службе.
ForUm

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