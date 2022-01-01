В Украине началась выдача водительских прав нового образца.

Как пишет Автотема, об этом сообщает sud.ua со ссылкой на Министерство внутренних дел и Главный сервисный центр МВД.

На этот раз в водительских правах появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве, обладающем автоматической коробкой передач.

Соответствующая отметка будет указываться в графе 12 водительских прав в виде цифрового кода «78».

При наличии такой отметки в водительском удостоверении водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Отсутствие цифрового кода «78» будет означать, что водитель может управлять автомобилем с любой другой коробкой передач — ручной коробкой передач, роботизированной и т. д.

При этом обратной силы нововведение не имеет — обменивать права старого образца на новые, водителям не обязательно.

Помимо нового дизайна бланка и лучшей защищенности от подделок, новые водительские права будут содержать в себе электронный чип, а также информацию о сроке действия водительских прав, группе крови и резус-факторе водителя.

Интересно, что в будущем предполагается разместить на правах даже информацию — отметку, о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство.

Как следует из пояснений представителей МВД, введение водительских прав нового образца обусловлено как очередной попыткой «привести бланк национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами», так и необходимостью приучить будущих водителей управлять автомобилем с таким же типом коробки передач, на которой они проходили обучение в автошколах и сдавали экзамены в сервисных центрах МВД.

Отметим, что в Украине, в целом, достаточно регулярно появляются новые образцы водительских прав.

Так, до 1993 года в Украине выдавались удостоверения советского образца, изготовленные только в бумажном виде. Срок их действия был неограничен. Затем, с 1993 года по 2011 год выдавались водительские права, представляющие собой ламинированные карточки. Срок их действия также был неограничен. С 2011 года по 2013 год в стране выдавались уже пластиковые водительские удостоверения, срок действия которых был ограничен 50 годами.

Но уже в 2013 году в Украине стали выдаваться пластиковые водительские права двух типов — с электронными чипами (на которые вносилась информация о месте проживания водителя, идентификационный код, отпечатки пальцев) и без них. При этом было определено, что водительские права на управление мотоциклом или легковым автомобилем будут действительны 20 лет, а права на управление микроавтобусом, грузовым автомобилем и автобусом — 10 лет.

Однако уже в том же 2013 году власти вернулись к практике выдачи удостоверений на долгий период времени для всех категорий транспортных средств, но уже не на 50 лет, как ранее, а на 30 лет, и уже без электронных чипов.

В дальнейшем в Украине вновь выпускались водительские удостоверения нового образца. Так, в 2017 году было установлено, что водительское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение 2 лет со дня его выдачи. То есть, был введен своего рода испытательный срок для еще неопытных водителей.

При условии, если водитель совершил за двухлетний период не более двух административных правонарушений, то обмен временных водительских прав на постоянные, происходил без сдачи новых экзаменов. А если водитель за два года допустил три и более административных правонарушения, то постоянные права он мог получить только после новой сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом срок действия постоянных прав остался прежним — 30 лет.

В 2020 году водительские удостоверения было решено обновить. В частности, водительские права стали содержать надписи на трех языках — украинском, английском и французском. Также несколько изменился дизайн и цвет удостоверений и появилась отметка о соответствии автомобиля экологическим нормам — от «ЕВРО-2» до «ЕВРО-6». Кроме того, было решено размещать на водительских удостоверениях данные о группе крови водителя.

Наконец, осенью 2021 года Кабинет министров утвердил последние на данный момент изменения в концепции и внешнем виде водительских прав, в результате которых в 2022 году украинцы будут получать водительские удостоверения нового образца.