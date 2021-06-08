Служба безопасности Украины в Донецкой области обнаружила скрытый арсенал военных средств поражения. Он принадлежал снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР», заявили в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в «Батальоны «Восток». Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины.
В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик. Правоохранители обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:
- автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;
- 1 гранатометный выстрел РПГ-18;
- 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
- две тротиловые шашки общим весом 600 г
- 5 дымовых шашек;
- 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним,
- более 2,5 тыс. патронов различного калибра,
- 23 реактивные осветительные патроны дистанционного действия калибром 50 мм,
- 3 электродетонатора типа ЭДП-р.
Изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу.
Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.
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