также в разделеОбщество
Налоговика-антикоррупционера задержали на взяточничестве 1
В Институте химии НАНУ изготавливали фальсифицированный алкоголь 6
Посол: Украина никогда не просила у ФРГ оружие для нападения 9
Зеленский отдал Кондратюку кресло в СНБО за сомнительные пленки 15
СБУ предупредила контрабанду янтаря на 5 млн грн: изъято 650 кг камня 9
На Днепропетровщине судью разоблачили на взятке 11
Украинцы смогут наблюдать «огненное кольцо» солнечного затмения 16
В Украине – 1602 новых случая COVID-19 14
7 июня. Картина дня 17
«Миллионная взятка за Злочевского»: обвиняемая пошла на сделку со следствием 23
В Польше назвали причину обрыва лифта с украинскими рабочими 54
В Украине смягчили карантин 43
Укрзализныця назвала самые популярные поезда и направления в стране 15
НБУ выпустил монету, посвященную Василию Слипаку 12
Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 21
На Луганщине задержали агента ФСБ, готовившего теракт 20
Задержали еще одного перевозчика, который нелегально переправлял людей на оккупированные территории 52
УЗ уволила железнодорожников, на смене которых изъяли контрабандные сигареты 17

Служба безопасности Украины в Донецкой области обнаружила скрытый арсенал военных средств поражения. Он принадлежал снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР», заявили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в «Батальоны «Восток». Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины.

В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик. Правоохранители обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:

  • автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;
  • 1 гранатометный выстрел РПГ-18;
  • 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
  • две тротиловые шашки общим весом 600 г
  • 5 дымовых шашек;
  • 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним,
  • более 2,5 тыс. патронов различного калибра,
  • 23 реактивные осветительные патроны дистанционного действия калибром 50 мм,
  • 3 электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу.

Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
9
Теги