Служба безопасности Украины в Донецкой области обнаружила скрытый арсенал военных средств поражения. Он принадлежал снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР», заявили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в «Батальоны «Восток». Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины.

В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик. Правоохранители обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:

автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;

1 гранатометный выстрел РПГ-18;

1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм «Хаттабка»;

две тротиловые шашки общим весом 600 г

5 дымовых шашек;

2 гранаты РГД-5 с запалами к ним,

более 2,5 тыс. патронов различного калибра,

23 реактивные осветительные патроны дистанционного действия калибром 50 мм,

3 электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу.

Досудебное расследование осуществляется процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.