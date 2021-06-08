Сотрудники СБУ разоблачили схему поставок с территории проведения ООС и сбыта в столичном регионе средств поражения, сообщил пресс-центр ведомства.

Досудебным следствием установлено, что к противоправной деятельности причастен житель Киева вместе с сообщником.

Дельцы наладили канал поступления огнестрельного оружия и взрывчатки, используемой на востоке Украины во время АТО/ООС. Через личные контакты злоумышленники подыскивали оружие, патроны к ним и боеприпасы для последующей их реализации непосредственно в столичном регионе.

Оперативники задокументировали несколько фактов сбыта средств поражения.

Сотрудники службы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта очередной партии «товара».

Человек продал два боевых пистолета - «ПМ» и «Наган», 70 патронов к ним, пластическое взрывчатое вещество с запалами и детонирующего шнура за $1,8 тыс.

По оперативной информации, потенциальных покупателей на оружие организатор преступной схемы подыскивал через личные связи, в том числе в криминальной среде.

В ходе проведенных одновременных обысков в помещениях и автомобилях злоумышленника и его сообщника на территории Киевской и Житомирской областей правоохранители изъяли более 100 патронов различного калибра, в том числе осколочные боеприпасы к подствольному гранатомету.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.