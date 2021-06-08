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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 700 больных коронавирусом. Умер 1 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«700 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 1 человек. Всего за период пандемии в городе 5132 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 825», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 25 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 866 человек. В общем коронавирус преодолели 186 148 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днипровськоиу районе - 153, в Соломенском - 137 и в Дарницком районе - 120 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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