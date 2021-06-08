8 июня 2021 в Украине зафиксировано 1602 новых случая заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 483 человека;
- летальных случаев - 118;
- выздоровели - 6751 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 33355 человек,
- методом ИФА - 10821 человек,
- экспресс-тестами - 13380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2216654 лица;
- выздоровели - 2101722 лица;
- летальных случаев - 51 333;
- проведено ПЦР-тестов - 10380233.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
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