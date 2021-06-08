Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества Дмитрию Голубу за убийство водителя сервиса «BlaBlaCar».

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

«7 июня 2021 года коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела материалы уголовного производства по апелляционным жалобам обвиняемого и защитника, действующего в интересах обвиняемого Д.В. Голуба, на приговор Киево-Святошинского райсуда Киевской области от 28 мая 2019 года, которым Голуб был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 УК, и ему было назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные обвиняемым и защитником, оставлены без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Соответственно суд оставил приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года для Голуба без изменений.

4 апреля 2016-го года Тарас Позняков на своем авто Audi А6 выехал со Львова в Киев, взяв двух пассажиров. О поездке договорился с ними на портале «Bla-Bla Car». В 30 км от Киева съехал в лес и исчез. Машину Тараса нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района столицы. На ней были другие номера. В салоне обнаружили кровь и пулевые отверстия. В багажнике - загрязненные глиной берцы.

Через полгода правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве Познякова - Дмитрия Голуба, уроженка Черновцов. Он был добровольцем ДУК «Правый сектор». Второго подозреваемого россиянина Луана Кингисеппа искали более 2 лет. Оказалось, все это время 28-летний беглец жил в столице в съемной квартире на ул. Науки, 11.

23 марта в прошлом году погиб от взрыва гранаты. Мертвым его в квартире нашли соседи.