Сервис BlaBlaCar назвал наиболее популярные карпулинговые маршруты, которыми пользовались украинцы летом 2019 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании.

Так, самым оживленным направлением по Украине и ближайших странах среди пользователей сервиса BlaBlaCar стало Киев-Чернигов.

«Примечательно, что Одесса, которая в прошлом году возглавляла топ летних направлений, в 2019 году по количеству предложенных мест оказалась на втором месте списка», - говорят в компании.

В топ-5 популярных направлений вошли: Киев-Одесса, Киев-Черкассы, Николаев-Одесса, Ивано-Франковск - Львов.

Помимо этого, в BlaBlaCar отмечают высокую активность по направлениям Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Количество мест, предложенных автовладельцами, на платформе BlaBlaCar выросло на 25% в сравнении с 2018 годом, а самым активным летним месяцем для путешествий оказался август.

Среди курортных регионов одним из наиболее популярных маршрутов стал Буковель. За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Летом 2019 года украинцы ездили на BlaBlaCar в курортные города и поселки страны, среди которых были Бердянск (Запорожская обл.), Кирилловка (Запорожская обл.), Железный порт (Херсонская обл.), Затока (Одесская обл.), Южное (Одесская обл.).

На характер поездок украинцев влияет безвизовый режим с европейскими странами. Из Украины пользователи ездят в Краков, Варшаву, Москву, Белгород, Вроцлав и Будапешт. А находясь за границей, чаще всего украинцы пользуются сервисом BlaBlaCar в Польше.