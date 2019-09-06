также в разделеОбщество
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян 12
В Bellingcat считают, что освобождение Цемаха не повлияет на дело MH17 17
Шевцов из департамента защиты экономики, которого связывают с онлайн-казино, может получить назначение в УСРА 23
Рябошапка уволил прокуроров 8 областей 14
Пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих 35
Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Украиной и РФ 20
Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем 35
Колесникова подозревают в причинении ущерба государству на 16 миллионов 16
Сытника оштрафовали за отдых в охотничьих угодьях 15
Шарий выступил в поддержку NewsOne: «Претензии взяты из воздуха» 29
Зеленский выступил против легализации оружия в Украине 36
СБУ начала аудит собственных подразделений 29
Поезд Киев – Ивано-Франковск продлили до Черновцов 14
«Разбойнику» из Бориспольского горсовета сообщили о подозрении 12
Эксперты о решении НСТУ: Давление на канал NewsOne – это шаг к диктатуре 35
В прокуратуре уточнили, в чем подозревается Вилкул 28
Дубилет запретил закупать для Кабмина блокноты с золотым теснением 31
РосСМИ: Изменения в списки на обмен могут внести в последний момент 35

Сервис BlaBlaCar назвал наиболее популярные карпулинговые маршруты, которыми пользовались украинцы летом 2019 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании.

Так, самым оживленным направлением по Украине и ближайших странах среди пользователей сервиса BlaBlaCar стало Киев-Чернигов.

«Примечательно, что Одесса, которая в прошлом году возглавляла топ летних направлений, в 2019 году по количеству предложенных мест оказалась на втором месте списка», - говорят в компании.

В топ-5 популярных направлений вошли: Киев-Одесса, Киев-Черкассы, Николаев-Одесса, Ивано-Франковск - Львов.

Помимо этого, в BlaBlaCar отмечают высокую активность по направлениям Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Количество мест, предложенных автовладельцами, на платформе BlaBlaCar выросло на 25% в сравнении с 2018 годом, а самым активным летним месяцем для путешествий оказался август.

Среди курортных регионов одним из наиболее популярных маршрутов стал Буковель. За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Летом 2019 года украинцы ездили на BlaBlaCar в курортные города и поселки страны, среди которых были Бердянск (Запорожская обл.), Кирилловка (Запорожская обл.), Железный порт (Херсонская обл.), Затока (Одесская обл.), Южное (Одесская обл.).

На характер поездок украинцев влияет безвизовый режим с европейскими странами. Из Украины пользователи ездят в Краков, Варшаву, Москву, Белгород, Вроцлав и Будапешт. А находясь за границей, чаще всего украинцы пользуются сервисом BlaBlaCar в Польше.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги