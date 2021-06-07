Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Харьковской области блокировали незаконные пассажирские перевозки с временно оккупированных территорий Украины на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе погранведомства.

Гражданин Украины, в нарушение требований действующего украинского законодательства, осуществлял пассажирские перевозки из Украины через территорию РФ на временно оккупированные территории Украины и обратно, ответственность за что предусмотрена ст. 332-2 УК Украины.

Вчера на въезде в Харьков был остановлен автомобиль марки «WOLKSVAGEN TRANSPORTER». Автомобилем управлял гражданин Украины, 1988 года рождения, также в авто находилось 8 пассажиров. В ходе опроса пассажиров было установлено, что все они 5 июня 2021 незаконно пересекли государственную границу через закрытый пункт пропуска «Мариновка».

Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, граждан привлекли к административной ответственности. Продолжаются неотложные следственные действия.

Стоит отметить, что недавно на Харьковщине задержали нарушителей-перевозчиков, которые нелегально переправляли людей и товары и платили «налоги и сборы» в «бюджет» российской оккупационной администрации на временно оккупированной части Донбасса.