Укрзализныця определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск. За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
На втором месте - поезд № 41/42 Днипро - Трускавец со 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом № 69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:
- № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск, 165 тыс. пасс.;
- № 91/92 Одесса - Константиновка, 170 тыс. пасс.;
- № 145/146 Киев - Измаил, 159 тыс. пасс.;
- № 101/102 Киев - Херсон, 147 тыс. пасс.;
- № 97/98 Ковель - Киев, 143 тыс. пасс.;
- № 357/358 Киев - Рахов, 141 тыс. пасс.;
- № 125/126 Константиновка - Киев, 140 тыс. пасс.
В то же время десять самых популярных направлений (т.е. маршрутов, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются:
- Харьков - Киев - 184 тыс. пассажиров, обратно - 178 тыс.;
- Львов - Киев - 165 тыс. пассажиров, обратно - 161 тыс.;
- Днипро - Киев - 131 тыс. пассажиров, обратно - 123 тыс.;
- Винница - Киев - 106 тыс. пассажиров, обратно - 104 тыс .;
- Запорожье - Киев - 86 тыс. пассажиров, обратно - 80 тыс.;
- Одесса - Киев - 79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.;
- Херсон - Киев - 70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.;
- Ивано-Франковск - Киев - 69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.;
- Кривой Рог - Киев - 61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.;
- Николаев - Киев - 58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.
Отметим, что впервые с начала карантина средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.
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