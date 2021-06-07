Укрзализныця определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Со значительным отрывом лидирует поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск. За 5 месяцев этого года им проехали 329 тыс. пассажиров, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

На втором месте - поезд № 41/42 Днипро - Трускавец со 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом № 69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров. Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:

№ 137/138 Хмельницкий - Лисичанск, 165 тыс. пасс.;

№ 91/92 Одесса - Константиновка, 170 тыс. пасс.;

№ 145/146 Киев - Измаил, 159 тыс. пасс.;

№ 101/102 Киев - Херсон, 147 тыс. пасс.;

№ 97/98 Ковель - Киев, 143 тыс. пасс.;

№ 357/358 Киев - Рахов, 141 тыс. пасс.;

№ 125/126 Константиновка - Киев, 140 тыс. пасс.

В то же время десять самых популярных направлений (т.е. маршрутов, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются:

Харьков - Киев - 184 тыс. пассажиров, обратно - 178 тыс.; Львов - Киев - 165 тыс. пассажиров, обратно - 161 тыс.; Днипро - Киев - 131 тыс. пассажиров, обратно - 123 тыс.; Винница - Киев - 106 тыс. пассажиров, обратно - 104 тыс .; Запорожье - Киев - 86 тыс. пассажиров, обратно - 80 тыс.; Одесса - Киев - 79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.; Херсон - Киев - 70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.; Ивано-Франковск - Киев - 69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.; Кривой Рог - Киев - 61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.; Николаев - Киев - 58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.

Отметим, что впервые с начала карантина средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.