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Руководство Укрзализныци решило уволить железнодорожников, которые сопровождали пассажирский поезд Киев-Вена, где на прошлой неделе пограничники и таможенники обнаружили контрабандные сигареты. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

В частности, уволены начальник поезда и проводник вагона.

Укрзализныця обещает всячески способствовать проведению следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности.

В УЗ призвали железнодорожников, пассажиров и всех неравнодушных, которые имеют информацию о случаях контрабанды в поездах или других злоупотреблениях сотрудников, обращаться на антикоррупционную горячую линию Укрзализныци - 0-800-50-3222.  
ForUm

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