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11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17 ежегодный национальный фестиваль «Французская весна в Украине», сообщает КГГА.

Благодаря новому формату пленэра киевляне смогут посетить культурные мероприятия, соблюдая карантинных норм. Также приобщиться к этим событиям можно будет и онлайн.

В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке. Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.

Кроме этого, КП «Киевгорсвет» поручено частично отключать наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской). В частности, для проведения монументальной световой проекции «Я - мечта ...», созданной с использованием 3D-технологий.

Уличные представления, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты ждут в этот раз посетителей фестиваля не только в Киеве, но и в 7-ми крупных областных центрах Украины: Днипре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ривном и Харькове.
ForUm

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