По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.

По данным пресс-центра СБУ, чиновник категории «Б» в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.

1 июня 2021 суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, в период 2014 подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации Президента Украины (а в дальнейшем - в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведения аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.