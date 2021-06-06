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Саммит президентов Соединенных Штатов Америки и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча может состояться на одной из вилл недалеко от города.

Колумнист подчеркивает, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.

«У швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня», - отмечает журналист.

По его словам, вилла Fleur d'eau не подойдет для новой встречи, так как она принадлежит Китаю.

По мнению колумниста, наиболее вероятным местом проведения саммита глав США и РФ станет имение Lohn, находящееся вблизи от столицы Швейцарии города Берн.

Напомним, Путин назвал темы встречи с Байденом.
ForUm

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