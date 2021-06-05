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Президент РФ Владимир Путин назвал темы, которые он планирует поднять в разговоре с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве.

Путин назвал Байдена "опытным политиком" и выразил надежду, что встреча будет "конструктивной".

«Не смотря на противоречия, которые созданы не российской стороной, у нас есть общие интересы... Это решение экологических проблем, стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов», - сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что не ожидает "ничего прорывного" в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с Байденом.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

К слову, Байден и Столтенберг проведут встречу перед саммитом НАТО.
ForUm

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