Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности будет держаться в течение суток, 6 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов: Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Сумской областей.
Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.
Напомним, сегодня в Украине прогнозируют дождливую погоду. Однако осадки придут не во все области.
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