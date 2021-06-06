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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности будет держаться в течение суток, 6 июня.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов: Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Сумской областей.

Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют дождливую погоду. Однако осадки придут не во все области.
ForUm

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