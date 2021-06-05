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Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 июня проведут встречу в Вашингтоне, информировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 4 июня.

По ее словам, в ходе переговоров, которые пройдут в Белом доме, стороны обсудят в первую очередь детали саммита НАТО на высшем уровне, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

Также Байден и Столтенберг рассмотрят вопросы укрепления трансатлантического сотрудничества "перед лицом вызовов, исходящих от России и Китая" и ряд других тем, касающихся обеспечения безопасности.

Напомним, Байден собирается выразить Путину претензии из-за кибератак из РФ.
ForUm

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