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За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. 4 июня они обстреливали позиции ООС в Донецкой области.

Боевики вели обстрел по позициям наших военных недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В ООС уточняют, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В ООС сообщают, что за прошедшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», - говорится в сообщении.

Также по состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», - отметили в ООС.

Напомним, в Краматорске задержали разведчика боевиков.
ForUm

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