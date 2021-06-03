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Жителю Краматорска сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2021 человек через один из мессенджеров передавал представителям оккупационной администрации в Донецкой области разведывательные данные о перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС, а также военных позициях ВСУ.

Кроме того, злоумышленник, по указанию НВФ РФ снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведенного санкционированного следственным судьей обыска по месту жительства боевика обнаружено и изъято мобильные телефоны, видеорегистратор, предметы, похожие на боевые патроны к пистолету «Макарова» и автомата «Калашникова», а также автомобиль марки «Lifan», который использовался для преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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