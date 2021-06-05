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Экс-нардеп-регионал Николай Левченко вернулся в Украину, ведь уголовное производство, открытое в тнощении него в 2014 году Службой безопасности Украины, было закрыто в этом году. Об этом сообщили в СБУ.

«Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году, по представлению старшего следователя Нацполиции, оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Н.Левченко снят с розыска», - сообщили в СБУ.

Так, в пресс-службе напомнили, что в отношении Левченко СБУ еще в 2014 году начала уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В 2015 году ему было сообщено о подозрении, а по ходатайству СБУ Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание.

«Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацпола сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще», - отметили в СБУ.

В СБУ отметили, что особое внимание уделяется лицам, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору, однако ведомство может действовать исключительно в рамках закона и своих полномочий в подобных ситуациях.

«Вместе с тем Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении», - отметили в СБУ.
ForUm

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