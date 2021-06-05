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Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового министра экономики Алексея Любченко. Соответствующий указ обнародовала в пятницу, 4 июня, пресс-служба Офиса президента.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Любченко Алексея Николаевича - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины», - говорится в документе.

Указ уже вступил в силу.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

20 мая ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра –  министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
ForUm

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