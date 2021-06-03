Президент США Джо Байден намерен выразить Путину во время встречи в Женеве свою позицию относительно кибератак против американских предприятий и государственных учреждений с территории России.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

«Мы ожидаем, что это станет одним из вопросов, которые президент (Байден - ред.) будет обсуждать с президентом Путиным во время саммита, запланированного через две недели», - отметила представительница администрации.

Она также сообщила, что со своей стороны США применяют меры по усилению кибербезопасности от подобных атак.

«Президент инициировал срочное стратегическое изучение ситуации с целью ответа на усиление угроз со стороны вирусных программ-вымогателя», - сообщила Псаки.

В этой связи она подчеркнула, что администрация сейчас работает в тесной координации с частным сектором, чего не было раньше.

«Последняя атака является напоминанием о важности для предприятий частного сектора усилить их кибербезопасность и убедиться, что они сделали все необходимое для того, чтобы быть готовыми к этой угрозе, которая только увеличилась за последние несколько недель», - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, добавила она, правительство США будет вводить другие меры с целью обеспечения безопасности инфраструктуры от атак программами-вымогателя. Это включает усиленный анализ криптовалютных операций, чтобы отследить транзакции преступников, а также пересмотр внутренней политики по реагированию на вирусы-вымогатели.

Отвечая на вопрос, предполагает ли американское правительство проведение контратак в ответ на последние кибернападения, Псаки отметила: «Мы не исключаем любых вариантов относительно того, как мы можем ответить».

Как известно, в течение последних нескольких недель кибератакам, связанным с Россией, подверглись крупнейший на востоке США трубопровод нефтепродуктов Colonial Pipeline, государственное агентство USAID, а также мировой поставщик мяса компания JBS SA.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве.