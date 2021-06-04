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Контрразведчики СБУ разоблачили гражданина РФ, который находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки, сообщил пресс-центр ведомства.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Суд избрал уголовнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

 

 

 

 
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