Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за вероятного недостоверного декларирования народным депутатом от «Батькивщины» Михаилом Волынцем после публикации расследования «Схем» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Журналисты установили, что Волынец не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку элитной квартиры на Печерске. В комментарии журналистам он пояснил, что деньгами помогла «женщина, с которой он проживает», но не упомянул о ней в отчетности, так как считал «необязательным».

Об открытии производства «Схемам» официально сообщили в пресс-службе НАБУ.

«5 мая генеральным прокурором было внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения. И поручено детективам собственно осуществлять расследование по фактам возможного недекларирования лицом, которое может подпадать под статус члена семьи и его имущества», - отметила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Ранее журналисты «Схем» установили, что в июне 2020 Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за четыре миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье в полтора раза больше площади в комплексе «Бульвар фонтанов» - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более семи с половиной миллионов гривен.

Сравнив декларации народного депутата за 2019 и 2020 годы, журналисты выяснили, что средств, которые народный депутат указал в декларации, было недостаточно, чтобы покрыть разницу в три с половиной миллиона гривен для приобретения больших апартаментов в Киеве.

На вопрос «Схем», как Волынец может объяснить источник происхождения части средств на приобретение квартиры на Печерске, он ответил так: «У меня были сбережения. Я всю жизнь работал. На тяжелых, ответственных работах. Я работал в шахте долгое время. Это во-первых. Во-вторых, я живу с женщиной, которая также вложила свой вклад в эту квартиру».

Волынец объяснил, почему не указал эту информацию в декларации: «Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал... Это не обязательно (декларировать - ред.). Изучите закон».

Специалисты по вопросам противодействия коррупции отмечают: Волынец должен указать в своей декларации информацию о совместном проживании и активы гражданской жены.

После расследования «Схем» прокуроры САП отдельно инициировали конфискации квартиры депутата Волынца.

В конце 2020 Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение ложных сведений в декларации. После того народные депутаты, в том числе и Михаил Волынец, приняли новое законодательство, которое, по оценкам специалистов по вопросам противодействия коррупции, предусматривает значительно более мягкое наказание за ложные сведения в декларациях.