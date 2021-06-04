В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 30 мая было утилизировано 742 дозы вакцины в рамках кампании по вакцинации против COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию, сообщили в ведомстве.

Распределение по видам:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - 6 доз, Хмельницкая - 4 дозы, Николаевская область - 1 доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряны в Киеве;

AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и 1 в Днепропетровской.

В ведомстве пояснили, что приказом Минздрава №948 от 18 мая 2018 предусмотрено индикативные показатели потерь для вакцин со стандартом эффективного управления вакцинами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

«Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20-дозных жидких вакцин составляет до 25%», - говорится в ответе на запрос.

Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть лишь 6 часов.

Coronavac поставляется в одинарных шприц-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте.

AstraZeneca содержит 10 доз.