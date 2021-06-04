также в разделеОбщество
4 июня. Картина дня 7
СБУ не пустила в Украину химикаты из российского завода 12
Названо количество утилизированных COVID-вакцин в Украине 12
Украину снова накроет непогода 16
Глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП 11
Обстрел автобуса под Волновахой: вынесли приговор боевику «Оплота» 18
Полицейского, который издевался над юношей, разоблачили на новых пытках 15
СБУ задержала россиянина, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол 10
На заседании СНБО рассмотрели 8 вопросов 18
МИД: Говорить с Ираном о компенсации можно после выяснения обстоятельств крушения МАУ 8
20 бывших топ-чиновников покидают резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице 87
Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн грн госфинансирования 10
Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины отдавали почки богатым «дядям» 25
Злоупотребления на Волынской таможне: у начальника поста изъяли более $700 тысяч 17
В июле проиндексируют пенсии для 1 миллиона украинцев 18
В Украине ежегодно получают статус сироты или лишенного опеки 10 тысяч детей 12
На Одесчине полицейская украла из вещдоков полкило кокаина 18
Часть больниц возобновляют плановые госпитализации и операции пациентов 22

Укрзализныця передаст двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, в Ouwehand Zoo (г. Ренен, Нидерланды). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк», - сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Также он добавил, что поиск нового дома для медведей длится несколько лет, и поблагодарил зоопарк Ouwehand Zoo и общественную экологическую организацию Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая сейчас помогает в этом вопросе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги