Укрзализныця передаст двух медведей, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, в Ouwehand Zoo (г. Ренен, Нидерланды). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк», - сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Также он добавил, что поиск нового дома для медведей длится несколько лет, и поблагодарил зоопарк Ouwehand Zoo и общественную экологическую организацию Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая сейчас помогает в этом вопросе.