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Эстония обещает передать лишние 800 000 доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca другим странам, но точные детали о пожертвовании еще не установлены.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал ERR.

«В Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 000 доз вакцин», - сказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

По ее словам, часть этих доз будет передана в рамках международной программы COVAX (Vaccines Global Access Facility), а вторую часть поставят странам Восточного партнерства ЕС.

«Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь», - добавила Лийметс.

 

 
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